П'ятирічна дівчинка стала зіркою мережі через аномальну шевелюру (фото, відео)

В Instagram Мії всього 12 постів, при цьому кількість підписників вже майже перевалила за 50 тисяч.

П'ятирічна Міа Афлало, незважаючи на свій юний вік, вже стала зіркою Instagram. Причина тому - аномально пишна шевелюра дівчинки.

В Instagram Мії всього 12 постів, при цьому кількість передплатників вже майже перевалила за 50 тисяч.

Публікація від Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 10 Січ 2017 о 7:33 PST

Дивовижний зовнішній вигляд маляти доповнюється її великими зеленими очима й веселою посмішкою, які допомагають їй завоювати шанувальників з усього світу.

Міа у свої п'ять років вже веде себе як справжня модель і навіть встигла засвітитися на сайті британського Vogue, повідомляє Daily Mail.

Публікація від Mia Aflalo Shunem (@miaaflalo) 22 Березня 2018 в 12:32 PDT

За словами топ-стиліста Сагі Дахарі, який займається зачіскою маленької зірки, з Мією дуже легко працювати, вона не скаржиться і не сперечається, воліючи «терпляче чекати і посміхатися всім».

Як повідомляв УНІАН, зачіска американського президента Дональда Трампа опинилася у центрі уваги в соцмережах.