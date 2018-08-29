П'ятирічна дівчинка стала зіркою мережі через аномальну шевелюру (фото, відео)
21:20, 29 серпня 2018Світ
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В Instagram Мії всього 12 постів, при цьому кількість підписників вже майже перевалила за 50 тисяч.
П'ятирічна Міа Афлало стала зіркою мережі завдяки своїм пишним локонам / фото Instagram
П'ятирічна Міа Афлало, незважаючи на свій юний вік, вже стала зіркою Instagram. Причина тому - аномально пишна шевелюра дівчинки.
В Instagram Мії всього 12 постів, при цьому кількість передплатників вже майже перевалила за 50 тисяч.
Дивовижний зовнішній вигляд маляти доповнюється її великими зеленими очима й веселою посмішкою, які допомагають їй завоювати шанувальників з усього світу.
Міа у свої п'ять років вже веде себе як справжня модель і навіть встигла засвітитися на сайті британського Vogue, повідомляє Daily Mail.
За словами топ-стиліста Сагі Дахарі, який займається зачіскою маленької зірки, з Мією дуже легко працювати, вона не скаржиться і не сперечається, воліючи «терпляче чекати і посміхатися всім».
Як повідомляв УНІАН, зачіска американського президента Дональда Трампа опинилася у центрі уваги в соцмережах.
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