Пугачова вперше відреагувала на смерть Кобзона

Зауважимо, багато років тому зірки російської естради серйозно посварилися.

"Примадонна" російської та радянської естради Алла Пугачова вперше прокоментувала смерть співака та депутата Держдуми Росії Йосипа Кобзона.

Відповідний допис, присвячений Кобзону, співачка зробила у своєму Instagram.

"У моєму серці ти залишишся таким. Прощай", – написала Пугачова і показала фото молодого Кобзона.

Окрім того, сьогодні, 2 вересня, російська артистка разом з чоловіком і дітьми повернулася з Юрмали, де їх сім'я провела частину літа. Пугачова дуже поспішала повернутися назад в Москву, аби встигнути на похорон Кобзона.

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Зауважимо, багато років тому зірки російської естради серйозно посварилися. Сталося це після виходу автобіографічної книги Кобзона, де він назвав Пугачову "дурною бабою" і "пихатою зіркою". Після цього ображена артистка жорстоко помстилася депутату Держдуми. Вона стала господинею фестивалю "Пісня року" й викреслила прізвище Кобзона зі списку учасників концерту, хоча він брав у них участь протягом 24 років.

Водночас, за кілька років до смерті Кобзона, його стосунки з Примадонною, за розповідями друзів, помітно потеплішали.

Нагадаємо, 30 серпня на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням. Поховають Кобзона 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві поруч з матір'ю.