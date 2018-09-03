CNN відмовився від шоу з суддею X Factor, яка спокусила неповнолітнього

За даними видання, CNN зняв з ефіру випуски шоу «Незвідане» за участю Ардженто.

Телеканал CNN відмовився від показу випусків популярного телешоу, в яких брала участь актриса Азія Ардженто. Про це повідомляє The New York Post.

За даними видання, CNN зняв з ефіру випуски шоу «Незвідане» за участю Ардженто.

Читайте такожВіртуальний секс поза законом

Як зазначається, телеканал також видалив зазначені випуски зі свого онлайн-майданчику.

Раніше повідомлялося, що Азії Ардженто звільнили з суддів італійської версії шоу талантів X Factor.