этот материал доступен на русском

CNN відмовився від шоу з суддею X Factor, яка спокусила неповнолітнього

02:26, 03 вересня 2018
Світ
986 0
Азія Ардженто / REUTERS

За даними видання, CNN зняв з ефіру випуски шоу «Незвідане» за участю Ардженто.

Читайте такожВіртуальний секс поза законом

Як зазначається, телеканал також видалив зазначені випуски зі свого онлайн-майданчику.

Раніше повідомлялося, що Азії Ардженто звільнили з суддів італійської версії шоу талантів X Factor.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #CNN