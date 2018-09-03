Творці анонсували фінал серіалу «Час пригод»
05:35, 03 вересня 2018Світ
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Як зазначається, творці серіалу висловили надію на те, що шанувальникам мультфільму сподобається кінцівка.
Остання серія «Час пригод» вийде в ефір 3 вересня / CARTOON NETWORK
Американський мультсеріал «Час пригод» закінчиться на 10-му сезоні. Про це повідомляє Variety.
За даними видання, остання серія «Час пригод» вийде в ефір 3 вересня.
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Як зазначається, творці серіалу висловили надію на те, що шанувальникам мультфільму сподобається кінцівка.
Мультсеріал «Час пригод» виходив в ефір на американському телеканалі Cartoon Network, з 2010 року.
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