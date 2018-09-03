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Творці анонсували фінал серіалу «Час пригод»

05:35, 03 вересня 2018
Світ
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Остання серія «Час пригод» вийде в ефір 3 вересня / CARTOON NETWORK

За даними видання, остання серія «Час пригод» вийде в ефір 3 вересня.

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Як зазначається, творці серіалу висловили надію на те, що шанувальникам мультфільму сподобається кінцівка.

Мультсеріал «Час пригод» виходив в ефір на американському телеканалі Cartoon Network, з 2010 року.

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Теги: #серіал