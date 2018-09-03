Творці анонсували фінал серіалу «Час пригод»

Як зазначається, творці серіалу висловили надію на те, що шанувальникам мультфільму сподобається кінцівка.

Американський мультсеріал «Час пригод» закінчиться на 10-му сезоні. Про це повідомляє Variety. За даними видання, остання серія «Час пригод» вийде в ефір 3 вересня. Читайте такожУ мережі показали перші кадри 8 сезону серіалу "Гра престолів" (відео) Як зазначається, творці серіалу висловили надію на те, що шанувальникам мультфільму сподобається кінцівка. Мультсеріал «Час пригод» виходив в ефір на американському телеканалі Cartoon Network, з 2010 року.

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