Найпопулярніший російський композитор схуд на 70 кг

Фадєєв поскаржився, що щойно зайнявся своєю фігурою, прийшла мода на бодіпозитив.

Відомий російський композитор і продюсер Максим Фадєєв скинув близько 70 кілограмів зайвої ваги. Йому це вдалося завдяки особливій дієті.

Він сам склав програму свого раціону. Свій секрет він обіцяв розкрити після того, як досягне поставленої мети, передає 7 днів.

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Поки Фадєєв робив відчайдушні спроби схуднути, з'явився модний напрямок — "бодіпозитив". Активісти цього руху агітують всіх приймати своє тіло таким, яке воно є. Нещодавно на підтримку цієї ідеології на обкладинці відомого глянцевого видання з'явилася модель Тесс Холлідей, відома своїми пишними формами.

Побачивши фотографію з американською красунею, Фадєєв трохи засмутився: "Варто було мені скинути 70 кг, як прийшла мода на бодипозитив. Що думаєте про це? І де взагалі межа цієї тенденції?".

До речі, Фадєєв поки що не продемонстрував публіці свій зовнішній вигляд після схуднення. Але різниця була помітна ще навесні. Змінитися Максим вирішив не з естетичних міркувань, а заради свого здоров'я. "У мене була дуже велика вага, стало неможливо з цим жити", — розповідав Фадєєв.

Раніше повідомлялося, що відомий російський композитор Ігор Крутой схуд на 15 кілограмів через діабет. У 2017 році Крутой переніс операцію і курс реабілітації в Америці.