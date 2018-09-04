Наймодніша у королівській родині: Кейт перемогла Меган

П'ятірку лідерів замикає королева Єлизавета II. Вона привернула увагу не одягом, а вибором брошок.

Герцогиня Кембриджська Кейт - головна законодавиця моди і більше інших членів королівської сім'ї впливає на формування смаків споживачів у Великобританії.

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Такі підсумки щорічного звіту компанії eBay, передає Бі-бі-сі. Користувачів сайту надихнули вбрання вагітної герцогині Кейт більше, ніж сукні Меган Маркл.

Меган Маркл, яка отримала після весілля з принцом Гаррі титул герцогині Сассекської, не сходила з обкладинок журналів весь рік. Однак справжнім прикладом для наслідування все ж залишилася герцогиня Кейт, сказав віце-президент eBay у Великобританії Роб Хатрел.

Наряди, які герцогиня Кембриджська вибирала, будучи вагітною, надихнули багатьох жінок у Великобританії. Так, у листопаді 2017 року на eBay виник небувалий попит на пальто для вагітних - шукали точно таку ж модель, як у Кейт.

У квітні 2018 року справжній ажіотаж викликала поява герцогині Кембриджської у лікарні Сент-Мері в Лондоні з новонародженим принцом Луї на руках. Запити на червоне плаття дизайнера Дженні Пекхам зросли вдвічі.

В цілому протягом усього року вибір Кейт на користь суконь від Дженні Пекхам, Олександра Маккуїна і марки для вагітних Seraphine стабільно забезпечував 20-відсоткове зростання пошуку цих брендів на eBay.

Меган Маркл виявилася другою після Кейт. Її модний вплив на споживачів протягом року не був таким стабільним, як у герцогині Кембриджської, кажуть експерти. Сплеск популярності стався у травні під час весілля з принцом Гаррі. Весільна сукня Меган від Givenchy збільшила кількість згадок дизайнера на eBay в середньому на 60%.

Другий весільний наряд Маркл - сукня від Стелли Маккартні - вдвічі підвищила популярність бренду в дні весілля.

Третім за популярністю став наряд, який герцогиня Сассекська вибрала в червні для параду на честь дня народження королеви - рожеве плаття з відкритими плечима від бренду Carolina Herrera. Її поява в цьому вбранні подвоїла запити на цю марку.

Для першого офіційного виходу з королевою в червні 2018 року Меган Маркл вибрала сукню Givenchy.

Трирічна принцеса Шарлотта, дочка Кейт і принца Вільяма, посіла третє місце за ступенем модного впливу серед королівської сім'ї.

Користувачів надихнули на покупки її біле плаття і корона з квітів на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл.

Брат Шарлотти - п'ятирічний принц Джордж - зайняв четверте місце. Споживачів зацікавили його сорочки з коміром в стилі "Пітер Пен".

П'ятірку лідерів замикає королева Єлизавета II. Вона привернула увагу не одягом, а вибором брошок.