Burberry більше не буде спалювати непроданий товар і відмовиться від натурального хутра

Віднині компанія має намір знаходити нове застосування для всіх непроданих товарів, а шанувальники марки більше не побачать у її колекціях натуральних хутра.

Британський виробник одягу, аксесуарів і парфумерії класу «люкс» Burberry більше не буде спалювати непродані товари, а також відмовиться від використання натурального хутра.

Читайте такожBurberry знищила нерозпродану продукцію класу люкс на $36 мільйонів

За останній рік Burberry знищила таким способом товари більш ніж на 28 млн фунтів стерлінгів, а за останні п'ять років - на 90 млн фунтів стерлінгів, передає Reuters.

Це досить поширена практика серед виробників товарів класу «люкс», щоб уникнути перепродажу непроданого товару за зниженими цінами. Однак відтепер компанія має намір знаходити нове застосування для всіх непроданих товарів, як раніше це робилося для частини речей: жертвувати нужденним, переробляти.

Коментуючи рішення компанії, її голова Марко Гобетті зазначив: «Сучасна розкіш передбачає соціальну та екологічну відповідальність. Для нас це дуже важливо, і це є ключем до нашого успіху в довгостроковій перспективі». Такий підхід, за його словами, торкнеться й інших напрямків діяльності компанії. Так, у колекціях, що готуються до випуску, зокрема в дебютній колекції нового креативного директора Ріккардо Тиші, взагалі не буде натурального хутра.