Російський актор оскандалився з фото на похоронах Кобзона

Олексій Панін розгнівав користувачів мережі своїм знімком біля труни Кобзона.

Російський актор Олексій Панін потрапив у черговий скандал. На цей раз приводом для обурення стало фото, на якому актор прикладається лобом до лоба покійного Кобзона.

Знімок актор розмістив у своєму Instagram.

«Ось і все...», — лаконічно підписав він своє фото.

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Підписників актора подібний вчинок обурив. Вони вважають, що робити подібні знімки абсолютно недоречно.

"Це блюзнірство", "Мороз по шкірі", "Олексій, тобі не здається, що це перебір?", "Я терпів голі фото, скандальні витівки, цю собаку, і ще багато чого. Але тут виразно досягнута межа", - обурилися користувачі.

Після цього актор вирішив виправдатися і додав ще кілька слів у підписі до фото. За словами Паніна, його метою був не хайп і не піар.

"Для особливо божевільних, хочу додати! Для мене Instagram,на відміну від вас, це не лайки, не хайп і не піар! Це просто відображення мого життя! Відображення моїх емоцій і почуттів у цю секунду! Але боюся що з вашою недоумкуватістю, вам цього не зрозуміти. Всім добра!", - написав актор.

Російські ЗМІ зазначають, що за останні дні це вже не перший пост Олексія Паніна, присвячений Йосипу Кобзону. Після смерті співака актор вже кілька разів згадував виконавця, якого перед цим відкрито послав на три букви.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня на 81 році пішов з життя радянський співак Йосип Кобзон. Фотографії з могили співака показали в мережі.