Помер зірка серіалів «Мене звуть Ерл» і «Секретних матеріалів» Берт Рейнольдс
22:40, 06 вересня 2018Світ
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Берт Рейнолдс зіграв більш ніж у 290 фільмах і серіалах, серед яких «Поліцейський і бандит», «Почати спочатку» і «Гонки «Гарматне ядро», «Мене звуть Ерл», «Секретні матеріали» і «Сутінкова зона».
Артист Берт Рейнольдс помер на 83-му році життя після серцевого нападу. Про його смерть повідомили американські ЗМІ.
Помер голлівудський актор Берт Рейнольдс. Артистові було 82 роки. Як повідомляє портал TMZ, Рейнольдса доставили в одну з лікарень у Флориді після серцевого нападу.
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Помер актор в оточенні родини. Зазначається, що протягом останніх років Рейнольдс страждав від захворювань серцево-судинної системи.
Берт Рейнолдс зіграв більш ніж у 290 фільмах і серіалах, серед яких «Поліцейський і бандит», «Почати спочатку» і «Гонки «Гарматне ядро», «Мене звуть Ерл», «Секретні матеріали» і «Сутінкова зона».
Свої співчуття вже висловив кінолегенда і політик Арнольд Шварценеггер.
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