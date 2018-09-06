Помер зірка серіалів «Мене звуть Ерл» і «Секретних матеріалів» Берт Рейнольдс

Берт Рейнолдс зіграв більш ніж у 290 фільмах і серіалах, серед яких «Поліцейський і бандит», «Почати спочатку» і «Гонки «Гарматне ядро», «Мене звуть Ерл», «Секретні матеріали» і «Сутінкова зона».

Артист Берт Рейнольдс помер на 83-му році життя після серцевого нападу. Про його смерть повідомили американські ЗМІ.

Помер голлівудський актор Берт Рейнольдс. Артистові було 82 роки. Як повідомляє портал TMZ, Рейнольдса доставили в одну з лікарень у Флориді після серцевого нападу.

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Помер актор в оточенні родини. Зазначається, що протягом останніх років Рейнольдс страждав від захворювань серцево-судинної системи.

Берт Рейнолдс зіграв більш ніж у 290 фільмах і серіалах, серед яких «Поліцейський і бандит», «Почати спочатку» і «Гонки «Гарматне ядро», «Мене звуть Ерл», «Секретні матеріали» і «Сутінкова зона».

Свої співчуття вже висловив кінолегенда і політик Арнольд Шварценеггер.