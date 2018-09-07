Памела Андерсон розлучилася з бойфрендом заради його дітей

Памела Андерсон розлучилася з бойфрендом, французьким футболістом Аділем Рамі, повідомляє Page Six.

51-річна зірка «Рятувальників Малібу» і активістка PETA, яка зустрічалася з 32-річним Аділем Рамі близько року, прийняла рішення розірвати зв'язок зі спортсменом заради його дітей.

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«Після того, як вона провела останній тиждень з його чарівними близнюками, їй стало гірко від того, що він проводить з ними так мало часу, так що вона прийняла рішення відступити», — повідомило виданню джерело, близьке до Памели Андерсон.

«Памела відчуває, що Аділь проводить з ними недостатньо часу через неї, — додало джерело. — Вона йде з його життя, щоб він вчинив правильно і був зі своїми дітьми. Це самовіддано з боку Памели, її серце розбите. Аділю було складно витримувати баланс між життям з Памелою і здоровим спілкуванням зі своєю колишньою, матір'ю його двох дітей».

Відзначається, що Памела Андерсон з'їхала з дому у Французькій Рив'єрі, де проживала разом з Аділем Рамі, і переїхала в Париж.