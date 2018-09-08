Валерію Леонтьєву стало погано на "Новій хвилі": через хворобу скасовані його виступи
Російський співак Валерій Леонтьєв відмовився від участі в концертах «Нової хвилі» в місті Сочі через пневмонію.
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Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Шкода засмучувати вас, але я, швидше за все, не зможу взяти участь у сьогоднішньому і завтрашньому концертах на "Новій хвилі". Лікарі діагностували пневмонію і категорично заборонили мені виходити на сцену. Я не хочу, щоб моя хвороба обросла домислами й чутками, тому відкрито кажу вам про це. Сподіваюся, до закриття концерту я встану на ноги», – написав співак.
Дорогі друзі! Шкода засмучувати вас, але я, швидше за все, не зможу взяти участь у сьогоднішньому і завтрашньому концертах на "Новій хвилі". Лікарі діагностували пневмонію і категорично заборонили мені виходити на сцену. Я не хочу, щоб моя хвороба обросла домислами й чутками, тому відкрито кажу вам про це. Сподіваюся, до закриття концерту я встану на ноги. ) #валерийлеонтьев #леонтьєв #новаяволна #leontiev #valeryleontiev
Як повідомляв УНІАН, раніше, на початку літа, 69-річний Валерій Леонтьєв був змушений скасувати свій концерт в російській Тулі через хворобу.