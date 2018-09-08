этот материал доступен на русском

Валерію Леонтьєву стало погано на "Новій хвилі": через хворобу скасовані його виступи

13:55, 08 вересня 2018
Світ
2080 0
Виконавець сподівається одужати до гала-концерту / фото Валерій Леонтьєв, Instagram

Читайте також"Схожа на трансвестита": Ані Лорак показала нове фото і нарвалася на хвилю критики

Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Шкода засмучувати вас, але я, швидше за все, не зможу взяти участь у сьогоднішньому і завтрашньому концертах на "Новій хвилі". Лікарі діагностували пневмонію і категорично заборонили мені виходити на сцену. Я не хочу, щоб моя хвороба обросла домислами й чутками, тому відкрито кажу вам про це. Сподіваюся, до закриття концерту я встану на ноги», – написав співак.

Дорогі друзі! Шкода засмучувати вас, але я, швидше за все, не зможу взяти участь у сьогоднішньому і завтрашньому концертах на "Новій хвилі". Лікарі діагностували пневмонію і категорично заборонили мені виходити на сцену. Я не хочу, щоб моя хвороба обросла домислами й чутками, тому відкрито кажу вам про це. Сподіваюся, до закриття концерту я встану на ноги. ) #валерийлеонтьев #леонтьєв #новаяволна #leontiev #valeryleontiev

Допис, поширений Валерій Леонтьєв (@valera_leontiev)

Як повідомляв УНІАН, раніше, на початку літа, 69-річний Валерій Леонтьєв був змушений скасувати свій концерт в російській Тулі через хворобу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter