Вуса, пельмені і смерть: Кіркоров і Басков шокували новим спільним кліпом на пісню "Ібіца" (відео)

Нова робота Кіркорова і Баскова набирає популярності в Мережі.

Кліп російських виконавців Філіпа Кіркорова та Миколи Баскова Ibiza, опублікований на відеохостингу YouTube, набрав понад 1 мільйон переглядів за добу.

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В кліпі беруть участь в тому числі гуморист Гарік Харламов, телеведучий Андрій Малахов і лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський співак Філіп Кіркоров випустив кліп на пісню "Колір настрою синій", в якому знялися відомі артисти. Ольга Бузова постала в образі злої касирки магазину, Микола Басков і Григорій Лепс — в образі бомжів, Тіматі — багатодітного батька-кавказця.

Крім того, у відео репер В'ячеслав Мошни, більш відомий як Гнійний, Слава КПРС, грає хлопчика-мажора з модного клубу, автор блогу "Щоденник хача" Аміран Сардаров — рознощика піци. Також у кліпі засвітилися продюсер Яна Рудковська з сином та Іван Ургант.