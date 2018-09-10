Чоловік із ножем поранив 7 людей біля кінотеатру в Парижі (фото)

Нападник затриманий, ним виявився виходець з Афганістану.

Семеро людей постраждали під час нападу озброєного ножем чоловіка у Парижі.

Як повідомляє Дождь із посиланням на Le Parisien, інцидент стався в районі набережної Луари.

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Чоловік спочатку напав на відвідувачів кінотеатру MK2, а потім - на людей, які перебували на майданчику поряд із кінотеатром, і на перехожих.

Нападник затриманий. Це, за даними Le Parisien, виходець з Афганістану.

За відомостями видання, жертвами чоловіка крім відвідувачів кінотеатру стали люди, які грали в петанк на майданчику, розташованому неподалік, а також перехожі.

Серед постраждалих є двоє туристів з Великої Британії. Поранення чотирьох осіб оцінюють як важкі.

Крім ножа у нападника знайшли залізний прут.

Раніше УНІАН повідомляв, що в місті Трапп неподалік від Парижа, у четвер, 23 серпня, невідомий з ножем зарізав двох людей і серйозно поранив ще одну людину. Джерело інформагентства Reuters у французькому міністерстві повідомило, що вбиті - це мати і сестра нападника.