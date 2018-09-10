Пугачова у "чорному" образі здивувала поведінкою на виборах у Москві (фото, відео)

Алла Пугачова зупинилася на сходах, щоб поспівати і потанцювати з артистами.

Одна з найвідоміших подружніх пар Росії – Алла Пугачова і Максим Галкін з'явилася на виборчій дільниці в Нових Черемушках в Москві 9 вересня, щоб проголосувати на виборах мера. Співачку і гумориста зустріли грою на гармоні і танцювальним номером.

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Пара вирушила голосувати близько полудня. Першим проголосував Галкін. Після чоловіка позначку в бюлетені поставила і сама Примадонна. Знаменитості утрималися від будь-яких коментарів свого вибору, передають Dni.ru.

Однак, за їхніми словами, сидіти вдома склавши руки в такий день точно не варто. "Від кожного з нас залежить майбутнє!" – резюмувало зіркове подружжя.

"Струнка", "Просто хороша", "Красуня", - пишуть у коментарях під фото з Пугачовою.

Раніше співак і композитор Ігор Ніколаєв показав нові фотографії з Аллою Пугачовою і Лаймою Вайкуле в Instagram. Дописники звернули увагу на те, який свіжий вигляд мають виконавиці для своїх років.