Понад 140 світових зірок закликають до бойкоту Євробачення-2019 в Ізраїлі

Проведення конкурсу "Євробачення-2019" постійно опиняється під загрозою.

Не так давно стало відомо, що Туреччина продовжує бойкотувати конкурс "Євробачення". А вже днями понад 140 діячів культури також закликали бойкотувати пісенний конкурс, який 2019 повинен відбутися в Ізраїлі.

Заяву, яку підтримали такі відомі діячі культури як засновник групи Pink Floyd Роджер Вотерс, британський композитор Брайан Іно, норвезька співачка Марі Бойне та багато інших відомих особистостей опублікувала газета The Guardian.

У тексті заяви йдеться, що Ізраїль порушує права людини в Палестині. Вони нагадали, що під час загострення ситуації в Газі ізраїльські військові вбили 62 беззбройних палестинця, включаючи шістьох дітей, пише ТСН.

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"Євробачення-2019" слід бойкотувати, якщо його прийме Ізраїль, поки він продовжує свою страшну політику щодо порушення прав людини в Палестині", - йдеться в заяві.

Крім Вотерса та Іно, до вимоги про бойкот приєдналися данський режисер Нільс Вест, кілька колишніх учасників конкурсу і переможець "Євробачення" 1994 року ірландський співак Чарльз Макгеттиган. Нагадаємо, проведення конкурсу "Євробачення-2019" постійно опиняється під загрозою.