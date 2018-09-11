Криваве 11 вересня: сьогодні роковини найстрашнішого теракту в історії, коли впали вежі-близнюки у Нью-Йорку (відео)

17 років тому, 11 вересня 2001 року, в США сталися теракти, що назавжди змінили життя мільйонів людей.

Серія атак протягом 102 хвилин забрала життя понад трьох тисяч осіб.

Теракт здійснили терористи-смертники, які викрали чотири пасажирські літаки. Два авіалайнери врізалися у вежі всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку. Третій - в Пентагон (будівлю Міноборони США), а четвертий - впав на землю в штаті Пенсільванія.

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Внаслідок цього теракту загинули 2977 осіб і понад 6 тисяч отримали поранення.

Відповідальність за організацію атаки взяло терористичне угрупування "Аль-Каїда". На той час його очолював Усама бен Ладен.

2 травня 2011 американський спецназ в ході операції в Пакистані вбив бен Ладена.

Теракти 11 вересня спровокували ряд економічних, соціальних, політичних і військових проблем.

Для всього світу, а, особливо, для Америки, 11 вересня стало днем зміни епох.

У 2011 році на місці зруйнованих веж-близнюків в Нью-Йорку з'явився меморіал всесвітнього торговельного центру. Американці досі згадують цей день і називають його просто "11 вересня" або "9/11".