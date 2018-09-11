Помер колишній коханець принцеси Діани

Роман принцеси і арт-дилера почався в 1992 році - вже після того, як Чарльз і Діана фактично розлучилися.

У себе вдома у Франції у віці 73 років помер арт-дилер Олівер Хоар.

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Як пише Daily Mail, причиною смерті мільйонера став рак, передають fakty.ua. Олівер був одним з коханців британської принцеси Діани. Їх познайомив чоловік Діани принц Чарльз, якого з Хоаром пов'язувала давня дружба. На момент знайомства з леді Ді Олівер був одружений з французькою аристократкою, яку теж звали Діаною.

Роман принцеси і арт-дилера почався в 1992 році - вже після того, як Чарльз і Діана фактично розлучилися.

Відомо, що принцеса доставляла коханця в Кенсінгтонський палац у багажнику машини. А одного разу напівголого Хоара охоронці знайшли в апартаментах Діани за діжкою з лавровим кущем - він намагався сховатися після того, як посеред ночі спрацювала пожежна тривога через те, що він вирішив викурити сигарету.

Діана, яка була на 16 років молодша Олівера, була повністю ним зачарована. Вона зізнавалася своїй подрузі, що «мріє жити разом з ним в Італії». Однак батько трьох дітей не збирався розлучатися. У 1994 році, після того, як Хоар дав принцесі зрозуміти, що їхнім стосункам пора покласти край, Діана почала переслідувати його, надзвонюючи до нього додому - часто вночі. За наполяганням дружини, Олівер звернувся в поліцію. Поліцейські виявили, що близько 300 телефонних дзвінків надійшли з приватної телефонної лінії принцеси в Кенсінгтонському палаці. Решта - з лондонських телефонних будок, розташованих недалеко від резиденції принцеси. Розслідування було припинено на прохання Олівера. Діана пізніше визнавала, що дзвонила Оліверу «кілька разів», але заперечила, що переслідувала його.

За деякими даними (так, наприклад, стверджувала біограф Діани леді Колін Кемпбелл) принцеса навіть була вагітна від Олівера, але змушена була зробити аборт.