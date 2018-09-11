Оголена в квітах: Кім Кардашьян вразила пікантним знімком (фото)
13:52, 11 вересня 2018Світ
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На знімку Кім позує оголеною, інтимні частини тіла сховані квітками вишні.
Автором знімка став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс / Instagram
На цей раз Кардашьян роздяглася для реклами нової б'юті-лінійки Cherry Blossom Collection.
На знімку Кім позує оголеною, інтимні частини тіла сховані квітками вишні.
Автором знімка став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс.
У колекцію косметики Cherry Blossom увійшли палетка тіней з 10 відтінків, олівці для губ в трьох відтінках, три відтінки рум'ян, а також вісім помад.
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