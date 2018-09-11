Оголена в квітах: Кім Кардашьян вразила пікантним знімком (фото)

На знімку Кім позує оголеною, інтимні частини тіла сховані квітками вишні.

На цей раз Кардашьян роздяглася для реклами нової б'юті-лінійки Cherry Blossom Collection.

На знімку Кім позує оголеною, інтимні частини тіла сховані квітками вишні.

Автором знімка став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс.

У колекцію косметики Cherry Blossom увійшли палетка тіней з 10 відтінків, олівці для губ в трьох відтінках, три відтінки рум'ян, а також вісім помад.