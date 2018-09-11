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Оголена в квітах: Кім Кардашьян вразила пікантним знімком (фото)

13:52, 11 вересня 2018
Світ
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Автором знімка став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс / Instagram

На знімку Кім позує оголеною, інтимні частини тіла сховані квітками вишні.

Автором знімка став нью-йоркський фотограф Грег Свейлс.

У колекцію косметики Cherry Blossom увійшли палетка тіней з 10 відтінків, олівці для губ в трьох відтінках, три відтінки рум'ян, а також вісім помад.

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Теги: #Кім Кардашян