Зірка "Гри престолів" розкритикував Marvel через відсутність геїв серед супергероїв

Він вказав на те, що серед акторів, що зіграли супергероїв у фільмах студії, немає геїв.

Британський актор Кіт Харінгтон, який прославився завдяки ролі бастарда Джона Сноу в серіалі «Гра престолів», в бесіді Variety дорікнув студії Marvel в гомофобії.

Він вказав на те, що серед акторів, що зіграли супергероїв у фільмах студії, немає геїв.

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«Є велика проблема з маскулинністю і гомосексуальністю, начебто вони не можуть співіснувати. Невже не можна запросити в Marvel відкритого гея, який зіграв би супергероя? Коли це станеться?» — задається питанням Харінгтон.

Нагадаємо, раніше соліст Imagine Dragons звинуватив у гомофобії репера Емінема, який дозволяє собі нецензурні вислови, натякають на орієнтацію опонентів.