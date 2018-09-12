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Дочка Мадонни шокувала публіку першим виходом на подіум (фото)

14:07, 12 вересня 2018
Світ
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Дочка Мадонни вперше вийшла на подіум / Instagram

Лурдес, 21-річна дочка Мадонни, дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. Для свого першого виходу модель несподівано вибрала бренд спортивного одягу Gypsy Sport.

Образ Лурдес виявився дуже ефектним, але не мав нічого спільного з високою модою.

21-річна дівчина приміряла over-size джинси з дірками поверх чорних бікіні, а на додаток до образу - черепашки, які ледь прикривали груди.

#runway

A post shared by Lourdes Leon (@lourdesleon_official) on

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Теги: #Мадонна