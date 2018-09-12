Дочка Мадонни шокувала публіку першим виходом на подіум (фото)
14:07, 12 вересня 2018Світ
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21-річна дівчина приміряла over-size джинси з дірками поверх чорних бікіні.
Дочка Мадонни вперше вийшла на подіум / Instagram
Лурдес, 21-річна дочка Мадонни, дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. Для свого першого виходу модель несподівано вибрала бренд спортивного одягу Gypsy Sport.
Образ Лурдес виявився дуже ефектним, але не мав нічого спільного з високою модою.
21-річна дівчина приміряла over-size джинси з дірками поверх чорних бікіні, а на додаток до образу - черепашки, які ледь прикривали груди.
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