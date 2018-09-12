Заборонений в Україні лідер гурту Limp Bizkit розлучається з дружиною-кримчанкою

Варто відзначити Ксенія, виросла в Криму. Вона відомий в Україні візажист. Спільних дітей з Фредом у них немає.

Засновник відомої групи Limp Bizkit Фред Дерст розлучається з дружиною-українкою. У 2012 році автор хітів Rollin, Break Stuff і Behind Blue Eyes, таємно одружився на українці Ксенії Берязевой

Цікаво, що про шлюб, який тривав шість років, всі дізналися тільки в 2015 році.

Однак за інформацією видання Metro, Фред вже подав документи на розлучення в лос-анджелеський суд і видалив всі спільні фото з Ксенією з Instagram, але поки не робив жодних офіційних заяв.

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Ксенія, виросла в Криму. Вона відомий в Україні візажист. Спільних дітей з Фредом у них немає, зазначає ТСН.

Це вже третій розлучення Дерста. У 2009 році він розлучився з дружиною Естер Назаровою лише через три місяці після весілля в Лас-Вегасі. А з першою дружиною Рейчел Тергесен він прожив разом три роки, з 1990 по 1993 рік.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що дружина музиканта українка, він 2015 року під час виступу у Воронежі розмахував плакатом з написом "Крим=Росія".