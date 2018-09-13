У Білому домі знали, що Сирія не позбулася не від усіх запасів хімзброї - екс-держсекретар США
Адміністрація Барака Обами знала, що уряд Сирії не позбувся від усіх запасів хімічної зброї, режим Башара Асада «залишив дещо».
Про це заявив колишній держсекретар США Джон Керрі в ефірі телеканалу Fox News, передає РБК.
«Ми говорили, що позбулися на 100% від задекларованого хімічної зброї. Це те, що змогла відстежити Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХО)», — розповів Керрі.
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«Ми знали, що Асад зберіг дещо, і намагалися вийти із цим Раду Безпеки ООН, проте, на жаль, ми не домоглися свого, тому що Росія почала свої ігри», — пояснив колишній держсекретар.
Керрі погодився з політикою чинного президента Дональда Трампа в тому, що застосування сили проти Сирії у сформованих обставинах є прийнятним, однак поскаржився на брак дипломатичних зусиль.
За його словами, без участі Ірану, Росії та інших країн врегулювання в Сирії неможливо.
Раніше радник президента США Дональда Трампа заявив, що США, Велика Британія і Франція вирішили застосувати до режиму Башара Асада "більш жорсткі заходи, ніж раніше, якщо Дамаск знову використовує хімічну зброю.