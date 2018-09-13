Стало відомо про новий роман колишньої нареченої Кличка-молодшого Панеттьєрі (фото)

В одній з останніх сторіс Хікерсон прямо називає Хайден своєю дівчиною.

Новий бойфренд колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі в Instagram підтвердив стосунки з актрисою.

Починаючий актор Брайан Хікерсон, якого відразу ж після новин про розрив відносин Кличка і Панеттьєрі стали називати новим коханим Хайден, викладає у своєму акаунті фотографії, які підтверджують, що актриса проводить з ним багато часу, пише НВ.

При цьому в одній з останніх сторіс Хікерсон прямо називає Хайден своєю дівчиною. Він опублікував знімок сплячої Панеттьєрі, поруч з якою вмостилася його собака, і підписав її: "Немає нічого сексуальніше ніж те, коли твоя дівчина любить свою собаку, і навпаки".