Генрі Кавілл більше не зіграє Супермена

Різні джерела всередині студії називають кілька причин для цього.

Актор Генрі Кавілл, відомий по ролі Супермена в трьох фільмах, вирішив не продовжувати співробітництво з Warner Bros. і більше не повернеться до ролі відомого супергероя.

Про це повідомляє THR посиланням на джерела в студії. За інформацією видання, різні джерела всередині студії називають кілька причин для цього.

Зокрема, акторові пропонували зіграти Супермена в невеликому камео у фільмі "Шазам", але переговори закінчилися невдачею через щільний робочий графік актора, який затверджений на головну роль у серіалі "Відьмак".

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В якості іншої причини називається те, що кіностудія поступово має намір перезавантажити весь кіновсесвіт DC.

Крім того, на даний момент Warner Bros. вирішила сфокусуватися на виробництві повнометражного фільму "Супергьорл", відсунувши на задній план сіквел "Супермена".

Таким чином, Кавілл залишить кіновсесвіт DC разом з Беном Аффлеком, який, скоріш за все, вже не повернеться до ролі Бетмена.

Як повідомлялося раніше, про батька Дуейна Джонсона планують зняти фільм.