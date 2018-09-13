Найпотужніший за десятиліття: ураган "Флоренс" наближається до узбережжя США (онлайн-трансляція)

На США насувається найпотужніший за три десятиліття ураган "Флоренс". "Флоренс" присвоїли другу категорію замість попередньої четвертої.

Незважаючи на знижену категорію урагану, він все ще становить серйозну небезпеку. Очікується, що ураган досягне Північної Кароліни 14 вересня. Трансляція ведеться на YouTube каналі Explore Oceans.

Зараз "Флоренс" знаходиться в декількох сотнях кілометрів від узбережжя Південної Кароліни. У центру циклону швидкість вітру досягає 175 км/год.

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Багато жителів узбережжя розраховують, що ураган пройде повз їхні будинки і тому відмовляються від евакуації і запасаються предметами першої необхідності, щоб мати можливість пережити удар стихії.

Попередження про евакуацію отримали 1,7 мільйонів жителів Південної Кароліни і Вірджинії. У цілому в зоні з високим рівнем небезпеки проживають 5 мільйонів. Режим надзвичайного стану введено у чотирьох штатах - Вірджинії, Джорджії, Північній і Південній Кароліні.