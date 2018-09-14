У Москві напали на відомого американського репера (відео)

Виступ 6ix9ine відбувся в московському клубі Cition Hall. Репер запізнився на свій виступ майже на три години.

На американського репера 6ix9ine під час його концерту в Москві напав чоловік.

Він ударив його, після інциденту до нього кинулися фанати і сам музикант і почали його бити. Цей момент потрапив на відео, передає Дождь.

Чоловік вдарив репера ліктем. Після того, як на нього накинулися охоронці, йому допомогли встати і забрали зі сцени. Про його стан не повідомляється.

Виступ 6ix9ine відбувся в московському клубі Cition Hall. РЕН-ТВ повідомляє, що репер запізнився на свій виступ майже на три години.

Репер 6ix9ine також відомий під псевдонімом Tekashi69. Його справжнє ім'я Даніель Ернандес. Виступ музиканта мав відбутися в Москві 7 вересня, однак репер не приїхав на концерт. Також скасували його виступ в Стокгольмі.