Вагітну модель відвезли в пологовий будинок відразу після показу (фото)

Коли 22-річна модель вийшла на дефіле, за лаштунками її вже чекала бригада працівників швидкої допомоги.

В останній день нью-йоркського Тижня моди пройшов показ колекції нижньої білизни Savage X Fenty — марки співачки Ріанни, яка ратує за популяризацію руху бодипозитива і різноманітності у всіх його проявах.

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Саме тому, коли глядачі побачили на подіумі вагітну модель Слік Вудс, яка також є обличчям косметичної лінійки бренду Fenty Beauty, вони не надто здивувалися, пише "Газета.ru".

Шоу урочисто закрив прохід по подіуму самої Ріанни, всі глядачі побігли фотографуватися з дизайнером і моделями, а ось для Вудс поспішили викликати швидку.

Портал TMZ повідомив, що коли 22-річна модель вийшла на дефіле, за лаштунками її вже чекала бригада працівників швидкої допомоги, які доставили її в пологове відділення найближчого госпіталю.