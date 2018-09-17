Письменник Стівен Кінг назвав кращий фільм усіх часів

Для письменника таким фільмом став "Хрещений батько-2".

Відомий американський письменник Стівен Кінг, який прокоментував голодування Олега Сенцова, розповів про найкращий на його думку фільмі в історії.

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"Хтось запитав мене вчора: Який фільм найкращий з тих, що ви дивилися?". Через ніч роздумів, яких я насправді не потребував, я з упевненістю можу відповісти: "Хрещений батько-2"", – Кінг написав в "Твіттері".

Це кримінальна сага про сицилійську мафіозну сім'ю Корлеоне, яка жила в Нью-Йорку. Екранізація однойменного роману Маріо Пьюзо, виданого в 1969 році.

Перша і друга частини "Хрещеного батька" американським інститутом кіномистецтва визнані найбільшими гангстерськими фільмами і одними з кращих фільмів в історії кінематографу. Вони входять в першу десятку кращих фільмів за версією IMDB. "Хрещений батько-2" отримав "Оскар" за кращий фільм і широке визнання критиків, деякі вважають його таким, перевершує оригінал 1972 року.

Фільм отримав одинадцять номінацій на "Оскар" (вигравши у шести категоріях) та став першим сиквелом, який отримав нагороду за "Кращий фільм", нагороду в категорії "Кращий режисер" – Френсіс Форд Коппола, "Кращий актор другого плану" – Роберт Де Ніро і "кращий адаптований сценарій" Френсіс Форд Коппола і Маріо Пьюзо.

Також перша частина "Хрещеного батька" потрапила в рейтинг ста кращих фільмів за версією глядачів.