Помер актор з "Секретних матеріалів"

Пітер Донат був відомий за ролями у серіалі «Секретні матеріали» і «Ангели Чарлі», а також знявся у фільмі «Хрещений батько-2».

Канадо-американський актор Пітер Донат, який виконав роль батька агента Фокса Малдера в телесеріалі «Секретні матеріали», помер на 91-му році життя у власному будинку в Каліфорнії 10 вересня.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на дружину актора, Донат помер від ускладнень, викликаних цукровим діабетом.

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Він був відомий за ролями у серіалі «Секретні матеріали» і «Ангели Чарлі», а також знявся у фільмі «Хрещений батько-2».

Крім ролей в кіно і на ТБ, актор багато грав на Бродвеї — особливо в п'єсах Шекспіра..