Помер актор з "Секретних матеріалів"
16:09, 17 вересня 2018Світ
2156 0
Пітер Донат був відомий за ролями у серіалі «Секретні матеріали» і «Ангели Чарлі», а також знявся у фільмі «Хрещений батько-2».
Пітер Донат / REUTERS
Канадо-американський актор Пітер Донат, який виконав роль батька агента Фокса Малдера в телесеріалі «Секретні матеріали», помер на 91-му році життя у власному будинку в Каліфорнії 10 вересня.
Як повідомляє The New York Times з посиланням на дружину актора, Донат помер від ускладнень, викликаних цукровим діабетом.
Читайте такожУ США помер відомий репер Мак Міллер
Він був відомий за ролями у серіалі «Секретні матеріали» і «Ангели Чарлі», а також знявся у фільмі «Хрещений батько-2».
Крім ролей в кіно і на ТБ, актор багато грав на Бродвеї — особливо в п'єсах Шекспіра..
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter