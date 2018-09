Пол Маккартні очолив хіт-парад США вперше за 36 років (відео)

Новий альбом сера Пола Маккартні «Egypt Station» очолив хіт-парад журналу Billboard — офіційний музичний чарт США.

За перший тиждень продажів платівка розійшлася тиражем 153 тисяч примірників. Для Маккартні це восьме подібне досягнення у сольній кар'єрі, пише "Медуза".

Читайте такожКоролева Єлизавета II вручила Полу Маккартні Орден кавалерів пошани (фото)

Минулого разу альбом колишнього учасника The Beatles очолював американський чарт 36 років тому — в 1982 році першу сходинку хіт-параду Billboard зайняла його платівка «Tug of War». У Великобританії новий альбом Маккартні зайняв 3-е місце музичного чарту. Останній раз сер Пол очолював британський хіт-парад у 1989 році з платівкою «Flowers in the Dirt».