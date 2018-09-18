Мадонна вразила нарядом на тижні моди в Лондоні (відео)

Співачка виглядала дуже бадьоро, активно фотографувалася і роздавала автографи.

60-річна Мадонна здивувала гостей вечірки, влаштованою Стеллою Маккартні під час тижня моди в столиці Великобританії та присвяченій новій колекції дизайнера.

Маккартні давно співпрацює з Adidas, тому не дивно, що Мадонна для свого образу підібрала речі, створені Стелою для популярного бренду, пише Proman.

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Співачка виглядала дуже бадьоро, активно фотографувалася і роздавала автографи.

У Британії Мадонна прибула через кілька днів після дня народження свого сина Девіда Банда, народженого в Малаві і якого співачка і тоді ще її чоловік Гай Річі усиновили.