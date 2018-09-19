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Ксенія Собчак вагітна другою дитиною

09:22, 19 вересня 2018
Світ
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Зараз ранній термін вагітності / Instagram Ксенія Собчак

Про це стало відомо від офіційних представників телеведучої, передає SUPER. Джерела повідомили виданню, що до роботи у новому шоу Собчак приступає, будучи в положенні, яке стало вже помітним для оточуючих.

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"Так, це правда. Ксенія чекає народження другої дитини. Зараз ранній термін вагітності. Від інших коментарів ми утримаємося", — прокоментував інформацію представник Собчак — Кирило Суханов.

Ксенія Собчак вже є мамою — разом з актором Максимом Віторганом вони виховують сина — Платона, у листопаді йому виповниться два роки.

Як повідомляв УНІАН, Ксенія Собчак скасувала поїздку до Києва для виступу на форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), пославшись на хворобу.

  

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Теги: #Ксенія Собчак