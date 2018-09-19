Відомий російський співак потрапив у серйозну ДТП (відео)

Діма Білан не вперше стає учасником аварій на дорогах.

Увечері 18 вересня на Ленінському проспекті в Москві винуватцем ДТП став російський співак Діма Білан.

За однією з версій, автомобіль Ford Mustang, за кермом якого перебував 36-річний артист, на швидкості влетів у білий Hyundai – водій не впорався з керуванням. Ніхто з учасників аварії не постраждав, передає StarHit.

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"Все обійшлося! Стрес зловив, звичайно, але що тільки не буває в цьому житті. Салон заповнився різким димом, подушки безпеки спрацювали різко й удар був відчутним, що в голові все перевернулося. Шок зараз наздоганяє. Самі розумієте, викид адреналіну і кортизолу. Руки трусить. Я винен в аварії, відволікся. Викликав сам ДПС по 112, пожежників і швидку – щоб все в законному полі й без інсинуацій і чуток. З власником Hyundai я домовився полюбовно і за законом, ніхто не в образі", – розповів про інцидент сам Білан.

До речі, це не перший випадок, коли Білан стає героєм хроніки через необережне водіння. Кілька років тому переможець "Євробачення" їхав на своїй BMW по третьому транспортному кільцю, коли в нього врізалися "Жигулі" шостої моделі. Тоді машина потребувала серйозного ремонту, а співробітники ДАІ працювали на місці події близько півтори години.

Раніше популярний російський співак Діма Білан напився на афтепаті з нагоди відкриття "Новой волны", яка цього року проходить у Сочі.