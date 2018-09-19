Marvel зніме для Disney серіали про Локі і Червону Відьму

На сьогоднішній день проекти поки ще не мають офіційних назв. Зазначається, що головні ролі в майбутніх серіалах виконають актори Том Хіддлстон і Елізабет Олсен, які виконали ролі Локі і Червоної Відьми в повнометражних картинах Marvel.

Нагадаємо, раніше студія Marvel випустила перший трейлер фільму «Капітан Марвел», прем'єра якого відбудеться 8 березня 2019 року. Головну роль в картині виконала актриса Брі Ларсон.