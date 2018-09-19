Marvel зніме для Disney серіали про Локі і Червону Відьму
14:11, 19 вересня 2018Світ
902 0
Шоу будуть створені спеціально для показу на потоковому сервісі Disney.
Disney готує серіали про Локі і Червоної Відьмі / Vertigo
Студія Marvel займеться виробництвом серіалів, головними героями яких стануть такі другорядні персонажі, як Локі і Червона Відьма.
Шоу будуть створені спеціально для показу на потоковому сервісі Disney. Про це 18 вересня повідомив журнал The Hollywood Reporter.
.@Marvel developing TV shows featuring Loki, Scarlet Witch for Disney streaming service https://t.co/S7HFE5CAqIpic.twitter.com/CC09Uv1Fgy— Hollywood Reporter (@THR) September 19, 2018
На сьогоднішній день проекти поки ще не мають офіційних назв. Зазначається, що головні ролі в майбутніх серіалах виконають актори Том Хіддлстон і Елізабет Олсен, які виконали ролі Локі і Червоної Відьми в повнометражних картинах Marvel.
Нагадаємо, раніше студія Marvel випустила перший трейлер фільму «Капітан Марвел», прем'єра якого відбудеться 8 березня 2019 року. Головну роль в картині виконала актриса Брі Ларсон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter