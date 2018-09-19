этот материал доступен на русском

Marvel зніме для Disney серіали про Локі і Червону Відьму

14:11, 19 вересня 2018
Світ
902 0
Disney готує серіали про Локі і Червоної Відьмі / Vertigo

Шоу будуть створені спеціально для показу на потоковому сервісі Disney. Про це 18 вересня повідомив журнал The Hollywood Reporter.

На сьогоднішній день проекти поки ще не мають офіційних назв. Зазначається, що головні ролі в майбутніх серіалах виконають актори Том Хіддлстон і Елізабет Олсен, які виконали ролі Локі і Червоної Відьми в повнометражних картинах Marvel.

Нагадаємо, раніше студія Marvel випустила перший трейлер фільму «Капітан Марвел», прем'єра якого відбудеться 8 березня 2019 року. Головну роль в картині виконала актриса Брі Ларсон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фільм Marvel