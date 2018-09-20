"Хто ти такий, шматок л*йна?": Нагієв жорстко пройшовся по росіянах, котрі кричать "на Берлін" і "можемо повторити" (відео)

Російський актор згадав, як в дитинстві ходив з дідусем на День Перемоги, і спостерігав, як діди випивали з однією лише фразою: "Щоб не було війни".

Російський актор Дмитро Нагієв жорстко пройшовся по любителям гасел «На Берлін» і «Можемо повторити».

Читайте також"Брати навік": Юрій Дудь розгнівав мережу словами про українців та росіян

В інтерв'ю блогеру Юрію Дудю він підтвердив свої попередні слова про те, що йому «огидна будь-яка агресія», в тому числі і «мультфільм про російські ракети, здатні долетіти до штату Флорида».

«Я цього не розумію, як і написів "На Берлін", як і написів "Можемо повторити". Що це, що це взагалі? Хто ти такий, шматок л*йна, що ти хочеш це повторити?» – сказав Нагієв.

«Я-то пам'ятаю ще, як з дідусем ходив на свята, на День Перемоги, коли вони тихенько випивали, люди похилого віку, з однією лише фразою: "Щоб не було війни". І раптом ти їдеш, сука, з написом "На Берлін", "41-45-й, можемо повторити"... Ти чого, хлопець?» додав актор.