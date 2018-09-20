МВС Росії перевірило Лайму Вайкуле після відмови їхати в окупований Крим

У МВС перевірили дотримання громадянкою Латвійської Республіки Вайкуле норм російського трудового законодавства.

Головне управління з питань міграції російського МВС перевірило співачку Лайму Вайкуле на предмет порушень у концертній діяльності на території Росії. Звіт міністерства передає РИА «Новости».

У звіті МВС йдеться, що відомство провело «перевірочні заходи», метою яких було встановити, чи є порушення з боку Вайкуле в порядку перебування на території Росії і в'їзду і виїзду з країни. Також в МВС перевірили дотримання громадянкою Латвійської Республіки Вайкуле норм російського трудового законодавства.

«Проведені перевірочні заходи, за результатами яких інформація про можливі порушення... не підтвердилася», — йдеться у звіті відомства.

Керівник робочої групи з питань злочинності у сфері економіки громадської ради при управлінні МВС Москви Олександр Хамінський висловив задоволення результатами перевірки. Також він припустив, що розслідування покладе кінець «істерії», яка почалася через висловлювання співачки на прес-конференції в Одесі з приводу відмови їхати в окупований Крим.