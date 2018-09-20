Легендарний гурт Kiss оголосив про завершення гастрольної діяльності

Американський гурт Kiss завершує діяльність.

Американський гурт Kiss оголосила на своєму офіційному сайті про завершення гастрольної діяльності після туру End Of The Road World Tour.

"Все, що ми побудували, і все, що ми здобули за останні чотири 10-річчя, ніколи б не сталося без мільйонів людей у всьому світі, які за ці роки заповнювали клуби, арени і стадіони", – зазначили музиканти. Kiss заявили, що концерти в рамках прощального туру стануть останнім шансом побачити їх на сцені.

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"Армія фанів Kiss, ми прощаємося з вами нашим великим шоу, і ми вийдемо такими ж, якими ми прийшли, непримиренними і непереборними", – йдеться в повідомленні.

Дати і країни, які охопить тур, поки не названі. Гурт Kiss був заснований в Нью-Йорку в січні 1973 року. Він грає в жанрах глем-рок і відомий яскравим сценічним макіяжем її учасників і шоу з піротехнічними ефектами.