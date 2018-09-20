Емілія Кларк похвалилася драконами на зап'ясті на честь "Гри престолів" (фото)
14:02, 20 вересня 2018Світ
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Зірка зізналася в любові до героїв саги.
Кларк зробила нове тату / фото hbo.com
В Instagram-акаунті актриси Емілія Кларк, на яку підписані майже 18 млн осіб, з'явилося нове фото.
На ньому зірка демонструє нове татуювання на зап'ясті – трьох маленьких драконів.
Мабуть, 31-річна актриса, яка в серіалі «Гра престолів» грає Мати драконів, заздалегідь сумує за своїм підопічним.
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