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Емілія Кларк похвалилася драконами на зап'ясті на честь "Гри престолів" (фото)

14:02, 20 вересня 2018
Світ
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Кларк зробила нове тату / фото hbo.com

На ньому зірка демонструє нове татуювання на зап'ясті – трьох маленьких драконів.

Мабуть, 31-річна актриса, яка в серіалі «Гра престолів» грає Мати драконів, заздалегідь сумує за своїм підопічним.

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Теги: #Емілія Кларк