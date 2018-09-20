ЗМІ дізналися про таємну зустріч Анджеліни Джолі і Бреда Пітта - актриса змінила гнів на милість

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка нещодавно найняла іншого адвоката, щоб забрати у Пітта дітей, схоже, змінила гнів на милість.

Як повідомляють іноземні ЗМІ, днями Енджі і Бред потайки зустрічалися у актриси в будинку, щоб в неформальній обстановці обговорити питання опіки над шістьма нащадками.

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Ця зустріч Джолі і Пітта стала першою для екс-пари за останній час. Подейкують, що ініціатором побачення стала Анджеліна, пише ТСН.

"Анджеліна вирішила, що настав час спробувати залагодити ситуацію, і для Бреда ця стало великим полегшенням. Він повністю відкритий до цієї пропозиції. Бред прагнув до мирного розв'язання конфлікту протягом всього процесу, і, здається, тепер пара досягла того моменту, коли вони можуть разом створити більш спокійну обстановку для дітей", - сказав інсайдер виданню Entertainment Tonight.