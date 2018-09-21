Каньє Вест заборонив колишньому Кім Кардашьян говорити про її сідниці

Причиною невдоволення Веста стали чутки, які ходять навколо пісні Дрейка In My Feelings.

Репер Каньє Вест записав кілька відео для соцмереж, в яких пригрозив колегам по сцені — Ніку Кеннону і Дрейку.

У відеозверненні Каньє розповів про речі, з якими він «не може змиритися». Першим пунктом у списку виявилася заява Ніка Кеннона, в середині нульових зустрічався з дружиною Веста Кім Кардашьян. Він нещодавно висловився про її тіло. В одному з інтерв'ю, згадуючи про роман з Кім, Нік сказав: «У цієї білої дівчини відмінний зад!»

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Вест зажадав від Кеннона проявити повагу до нього в майбутньому і утриматися від відповідей на будь-які питання про Кардашьян.

Дрейку також дісталося за згадування Кім: Каньє зажадав, щоб Дрейк публічно заявив, що героїня його пісні In My Feelings Кікі, згадувана у сексуальному контексті — це не Кім Кардаш'ян