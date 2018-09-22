У трюмі порома, який перекинувся в Танзанії, знайшли живого чоловіка

Його знайшли через два дні після катастрофи. Йому вдалося вижити завдяки тому, що він забрався в повітряну кишеню в трюмі порома.

Рятувальники виявили в корпусі поромі, який перекинувся на озері Вікторія, живу людину - через два дні після катастрофи, в результаті якої загинуло понад 200 осіб.

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Ним виявився місцевий інженер по імені Альфонс Чарахані, якому вдалося вижити, забравшись в повітряну кишеню в трюмі порома "Ньерере", який перекинувся поблизу острова Укара в четвер, передає Бі-бі-сі. За словами рятувальників, чоловік перебуває у важкому стані.

Ймовірно, пором перекинувся в результаті того, що пасажири скупчилися на одному з його бортів.

Рятувальники відновили пошуки вцілілих після того, як рано вранці почули стукіт, що лунав з корпусу судна.

Інженеру вдалося закритися в маленькій кабіні в трюмі, і водолази витягли його на поверхню живим.

Рятувальники продовжують знаходити тіла потонулих, і загальне число загиблих постійно зростає.

У п'ятницю президент Танзанії Джон Магуфулі розпорядився арештувати всіх причетних до експлуатації порома і оголосив національний траур тривалістю чотири дні. У своєму виступі президент заявив, що до численних жертв призвела недбалість і що пором вочевидь був перевантажений. "Вже почалися арешти", - заявив президент.

Однак головна опозиційна партія ХАДЕМА піддала критиці дії влади. "Ми часто били на сполох у зв'язку з поганим станом цього порома, але уряд нас не слухав, - заявив заступник генерального секретаря партії Джон Мнііка. - Ми не раз засуджували цю недбалість".

Місцеві засоби інформації повідомляють, що місткість порома не перевищує 100 осіб, хоча, за офіційними даними, у момент катастрофи на його борту було понад 400 пасажирів.

Пором курсував на найнапруженішому маршруті, здійснюючи вісім рейсів на добу між островами Укара і Укереве, які розташовані поруч з другим за величиною містом країни Мванза.

Пором був переповнений навіть більше звичайного, оскільки в місті Бугурора на острові Укереве той день був ринковим.

На борту порома також був важкий вантаж, у тому числі мішки з цементом і кукурудзою. Судно перекинулося в 50 метрах від берега.

Майже ніхто з місцевих рибалок і селян не вміє плавати.