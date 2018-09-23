У Мюнхені стартував знаменитий фестиваль пива Октоберфест (фото, відео)

У 185-е відкрилося традиційне щорічне свято пива Октоберфест. У Мюнхені фестиваль триватиме до 7 жовтня.

Спробувати кращі алкогольні напої німецьких пивоварень, приміряти національні костюми, послухати виступи місцевих музикантів і відвідати різні атракціони можна протягом двох тижнів – до 7 жовтня.

Підняти гуртки над центром столу, подивитися один на одного і промовити "prost", що німецькою означає "будьмо". Саме так, за традицією, має проходити застілля. Цього на Октоберфесті неодмінно навчають гостей з усіх куточків світу.

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Щорічно фестиваль починається з привітального слова головної людини в місті – мера. Рекомендації не підривати здоров'я, перший кухоль пива – і офіційно стартує Октоберфест.

На території фестивалю можна перебувати з 10 ранку до 10 вечора, палити суворо заборонено. цього служба безпеки встановила велику кількість камер спостереження.

Минулого року фестиваль також проводився за посилених заходів безпеки. Як відзначає "Сегодня", цього року ціна за літр пива коштуватиме понад 10 євро.