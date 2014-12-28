Стала відома кількість загиблих при зіткненні суден в Адріатичному морі
17:24, 28 грудня 2014Світ
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Одна людина загинула і двоє вважаються зниклими без вісті в результаті зіткнення двох торгових суден в Адріатичному морі недалеко від італійського порту Равенна.
REUTERS
Про це повідомляють італійські ЗМІ з посиланням на інформацію, надану береговою охороною.
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Раніше повідомлялося про 11 зниклих без вести, відзначає РИА Новости.
Інцидент стався сьогодні вдень приблизно в одній морській милі від порту Равенни. В результаті зіткнення одне з двох суден, яке йшло під турецьким прапором, затонуло. Другий корабель йшов під прапором Белізу.
Причиною зіткнення, можливо, стала погана видимість.
На місці події працюють рятувальники і берегова охорона, в операції з порятунку задіяний вертоліт пожежної служби.
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