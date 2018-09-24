Монсеррат Кабальє госпіталізували в Барселоні

Тепер, коли стан співачки оцінюється як стабільний, близькі Монсеррат заявили, що приводів для занепокоєння немає.

ЗМІ повідомили про госпіталізацію легенди опери Монсеррат Кабальє.

Читайте такожАвріл Лавін після п'ятирічної перерви випустила нову пісню (відео)

Сьогодні стало відомо, що Кабальє вже п'ять днів проходить лікування в одній з клінік Барселони, передає starhit. У артистки почалися проблеми з сечовим міхуром, через що їй довелося звернутися до медиків. Зараз стан зірки покращився.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, артистка була госпіталізована зі скаргами на роботу сечового міхура. Однак родичі вважали за краще не поширюватися про самопочуття зірки до тих пір, поки Кабальє не впорається з синдромами, що турбують її. Тепер, коли стан співачки оцінюється як стабільний, близькі Монсеррат заявили, що приводів для занепокоєння немає.

За словами рідних, Кабальє випишуть найближчим часом, після чого вона повернеться до повсякденного життя. «Так, Монсеррат Кабальє знаходиться у відділенні інтенсивної терапії госпіталю Sant Pau в Барселоні і йде на поправку. Немає ніяких причин для занепокоєння», - запевнили близькі зірки.

Сама ж оперна співачка поки не дає жодних коментарів щодо свого самопочуття.

Навесні легендарній Монсеррат Кабальє виповнилося 85 років.