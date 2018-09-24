Michael Kors купує модний будинок Versace

Тим не менш сім'я засновника італійського модного будинку продовжить брати участь у справах Versace.

Американська група Michael Kors купить міланський модний будинок Versace за $2 млрд.

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Про це повідомляють Reuters та Financial Times з посиланням на джерела. За даними Reuters, компанії офіційно оголосять про угоду на цьому тижні. За даними FT, це може відбутися у вівторок, 25 вересня, на зборах за участю віце-президента і головного дизайнера модного будинку Донателли Версаче, сестри покійного засновника Versace Джанні. Раніше про можливу угоду повідомила італійська газета Corriere della Sera.

Джерела агентства розповіли, що за підсумками операції колишній власник модного дому - інвестфонд Blackstone, який купив 20-процентну частку в Versace за 210 млн євро в 2014 році, повністю вийде з італійської компанії. Michael Kors отримає також частку, що залишилася, і яка належить родині Versace. Тим не менш сім'я засновника італійського модного будинку продовжить брати участь у справах Versace.

Представники обох компаній відмовилися від коментарів. FT пояснює покупку Michael Kors італійського люксового бренду прагненням американської компанії конкурувати з європейськими конгломератами LVMH (володіє торговими марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy та ін), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga і ін) і Richemont (Cartier, Chloé та ін).

Журналістам не вдалося оперативно отримати коментарі Blackstone. Джерело FT уточнило, що раніше Versace, один з останніх незалежних будинків моди, відклав плани щодо виходу на IPO, визнавши ринкові умови невідповідними для цього. Blackstone, як зазначає Reuters, був розчарований цим рішенням і роботою італійського модного будинку в цілому, не побачивши достатніх підстав для виходу на біржу. «Blackstone більше не збирався вкладати в компанію гроші. Він став шукати покупця, готового до великих інвестицій», - пояснив співрозмовник агентства. Фонд поступово умовив сім'ю Версаче розглянути продаж модного будинку, запропонувавши їй низку покупців, включаючи Michael Kors.