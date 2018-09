Російський репер Noize MC розбив голову фанату

Вчора мені дружина у телефонній розмові сказала, що, виявляється, коли я в Волзькому кинув на «Танцях» стійку з мікрофоном в зал, вона прилетіла людині в голову( Я, звичайно, засмутився і став шукати контакти хлопця, щоб з ним зв'язатися, попросити вибачення та дізнатися, чи можу я чимось допомогти. В процесі, я спочатку натрапив на цю статтю, а потім зайшов до нього на сторінку vk: там я виявив фото розсічення на голові і динамічно розвивається срач в коментарях до нього. Потерпілий в процесі спілкування з іншими користувачами висловив припущення, що я кидаю мікрофон в натовп, бо «дрочу долю», і заявив, що ось, мовляв, наступного разу стійка прилетить комусь в скроню, і я вирушу «сьорбати баланду». Також Олексій Халстов (так його звати) має намір знайти відео з концерту, щоб звернутися в поліцію. Я відчуваю змішані почуття. Тобто, з одного боку, мені дуже шкода, і я, звичайно, винен, хоч злого умислу в моїх діях не було, а «дрочу долю» я для того, щоб люди могли поспівати разом з нами, і з мого боку це акт довіри аудиторії – кинути свій мікрофон у зал, припускаючи, що потім його повернуть, не зламають і т. д. Все це дуже мило, у теорії, але, коли тобі прилітає в голову такий снаряд, і ти йдеш обливатися кров'ю на барну стійку, тут може виявитися важкувато з колишнім ентузіазмом захоплюватися ідеалами хардкору, розумію. З іншого боку, я спостерігаю зараз мені противне публічне поведінка потерпілого, у якого претензії, начебто, до мене, але зі мною він, при цьому, зв'язатися не намагається, а йде скаржитися до редакції газети, живописуючи, як героїчно врятував жінку від прицільного кидка артиста-вбивці на кривавому концерті, загрожує ментами в соц.мережах і постить фотки зі своєю травмою. Бажання спілкуватися особисто в цій ситуації у мене, наприклад, пропадає. Тим не менш, Олексій, прошу вибачення. А особисто мені концерт у Волгограді дуже сподобався, спасибі вам величезне за вашу підтримку і теплий прийом! Бережіть, будь ласка, один одного: допомагайте слабким в мошпите, слідкуйте за ліктями в слемі, тримайте ступні вища під час крауд-серфінгу, а, якщо щось летить зі сцени (наприклад, я), постарайтеся, будь ласка, зловити! #2куплетКоррозииХипХопа

