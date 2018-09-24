Російський репер Noize MC розбив голову фанату

Як розповів сам Noize MC у себе в Instagram, дізнавшись про інцидент, він спробував зв'язатися з фанатом.

Хіп-хоп виконавець Іван Алексєєв (Noize MC), виступаючи на своєму концерті в російському місті Волзькому, кинув стійку з мікрофоном в зал, і вона травмувалe молодої людини.

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Як розповів сам Noize MC у себе в Instagram, дізнавшись про інцидент, він спробував зв'язатися з фанатом і попросити вибачення, однак у нього нічого не вийшло. Зайшовши на сторінку постраждалого Олексія «ВК», він побачив фото розбитої голови та активне обговорення під фото, де потерпілий передбачав, що наступного року мікрофон кого-небудь вб'є, і артист відправиться у в'язницю.

Також він висловив бажання звернутися в поліцію і активно дає коментарі пресі.