В Іспанії помер актор з фільму "Чужі"

Актора виявив сусід, який одразу викликав швидку. Медики констатували смерть. Причини смерті не називаються.

Актор британського походження Ел Меттьюс, що знімався у фантастичному фільмі "Чужі", помер на 76-му році життя. Тіло чоловіка знайшли у його власному будинку в Іспанії. Про це повідомляє газета The Sun.

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Відзначається, що актора виявив сусід, який одразу викликав швидку. Прибулі на місце медики констатували смерть. Причини смерті не називаються, пише "Лайм".

У кіно Меттьюс почав зніматися в 1979 році, його першою картиною став фільм "Янкі". Популярність він здобув завдяки ролі сержанта Ела Ейпона у фільмі Джеймса Кемерона "Чужі".

Він також засвітився у таких відомих фільмах, як "Омен 3", "Регтайм", "Супермен" і "П'ятий елемент".