В Італії на подіум вийшли моделі з трьома грудьми (фото)

Ідея такої деталі полягає в тому, щоб показати еволюцію людства в майбутньому. Одяг моделей також підкреслюв нові зміни в жіночому тілі.

Під час модних показів у Мілані скандально відомий бренд GCDS запам'ятався тим, що випустив на подіум моделей із трьома грудьми.

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Моделі вийшли на подіум бренду GCDS з накладною груддю: а саме третьою, яка розташовувалася між двома справжніми.

Ідея такої деталі полягає в тому, щоб показати еволюцію людства в майбутньому. Одяг моделей також підкреслював нові зміни в жіночому тілі.