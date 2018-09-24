В Італії на подіум вийшли моделі з трьома грудьми (фото)
18:24, 24 вересня 2018Світ
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Ідея такої деталі полягає в тому, щоб показати еволюцію людства в майбутньому. Одяг моделей також підкреслюв нові зміни в жіночому тілі.
Моделі вийшли на подіум бренду GCDS / скріншот
Під час модних показів у Мілані скандально відомий бренд GCDS запам'ятався тим, що випустив на подіум моделей із трьома грудьми.
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Моделі вийшли на подіум бренду GCDS з накладною груддю: а саме третьою, яка розташовувалася між двома справжніми.
Ідея такої деталі полягає в тому, щоб показати еволюцію людства в майбутньому. Одяг моделей також підкреслював нові зміни в жіночому тілі.
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