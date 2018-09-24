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В Італії на подіум вийшли моделі з трьома грудьми (фото)

18:24, 24 вересня 2018
Світ
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Моделі вийшли на подіум бренду GCDS / скріншот

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Моделі вийшли на подіум бренду GCDS з накладною груддю: а саме третьою, яка розташовувалася між двома справжніми.

Ідея такої деталі полягає в тому, щоб показати еволюцію людства в майбутньому. Одяг моделей також підкреслював нові зміни в жіночому тілі.

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Теги: #Італія#мода#модель