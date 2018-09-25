У спортзал на шпильках: Меган Маркл зіграла зі студентами в нетбол (фото, відео)

Пара прибула на захід Coach Core Awards, щоб вручити хлопцям нагороди за їхні спортивні досягнення.

37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі прибули в Університет Лафборо в графстві Лестершир, де понад 200 студентів навчаються професії тренерів.

Пара прибула на захід Coach Core Awards, щоб вручити хлопцям нагороди за їхні спортивні досягнення.

Цього разу Меган Маркл з'явилася в блузі від Oscar de la Renta глибокого синього кольору з драпіруванням, чим знову посіяла чутки про вагітність. Також вона була в чорних брюках від Altuzarra і класичних човниках.