Шварценеггер відзначив 25-річчя сина на пивному фестивалі (відео)

Актор і політик Арнольд Шварценеггер відвідав фестиваль пива Октоберфест у Мюнхені разом з сином Патріком і подругою, фізіотерапевтом Хізер Мілліган.

На Октоберфесті 71-річний Шварценеггер відзначав день народження сина, який кількома днями раніше виповнилося 25 років.

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На одному зі знімків Шварценеггер і його син тримають великі кухлі пива. Обидва одягнені в традиційні баварські шкіряні шорти ледерхозе і капелюхи. А подруга — в народний костюм.

Відвідування Октоберфесту стало для Шварценеггера щорічною традицією.

У березні цього року актор переніс термінову операцію на серці. Він поступив в лікарню для заміни клапана, проте в ході процедури виникли складності.